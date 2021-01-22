الدوري المصري | موسيماني يؤكد أن “الروح الإيجابية” سبب الريمونتادا أمام المقاولون!

عبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المصري.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه رغم تأخر فريقه بهدفين في الشوط الأول، إلا أن الأهلي نجح في العودة وتسجيل ثلاثة أهداف ضمن بها النقاط الثلاث.

وأضاف أن الروح الإيجابية التي تحلى بها لاعبو فريقه كانت وراء الفوز، لكنه حذر فريقه من أن سيناريو الفوز على المقاولون العرب ربما لا يمكن تكراره في مباريات أخرى.

وكشف موسيماني عن انفعاله بشكل كبير على اللاعبين بين شوطي المباراة، وذلك بهدف تصحيح الأخطاء والعودة في النتيجة.

من جانبه، أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، سعادته بالفوز، مُشيدًا بالروح التي أبداها لاعبو الفريق في المباراة.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن مكاسب الفوز لا تقتصر على النقاط الثلاث فقط، لكنها تؤكد معاني الإصرار لدى اللاعبين وإصرارهم على الفوز رغم التأخر في النتيجة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي يواجه أسوان يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.