سوق الانتقالات | مغربي جديد في فيورنتينا بعد سفيان أمرابط

حسم فيورنتينا الإيطالي صفقة جديدة لصالحه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بضم “يوسف مالح” من صفوف نادي فينيزيا، الذي ينشط في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية.

وأثار مالح (22 عامًا) بمستوياته مع فينيزيا والمنتخب الإيطالي لأقل من 21 سنة، اهتمام عدة أندية إيطالية، قبل أن يتمكن فيورنتينا من الظفر بخدماته.

واتفق مسؤولي فيورنتينا مع نادي فينيزيا على ضم لاعب الوسط ذو الأصول المغربية، وذلك دون دون الكشف عن مدة العقد وقيمة الصفقة.

واكتفى نادي فيورنتينا في بيانه عبر موقعه الالكتروني الرسمي؛ بالترحيب بلاعبه الجديد، مؤكدًا أنه سيستمر مع فينيزيا بالدوري الإيطالي الدرجة الثانية حتى نهاية الموسم الحالي، على أن ينضم لصفوف الفيولا، بداية من الصيف القادم.

ويسعى فيورنتينا أن يشكل مالح بداية من الموسم القادم، ثنائية قوية في وسط ملعب الفيولا مع النجم المغربي “سفيان أمرابط” الذي يعد أحد نجوم الفريق منذ انضمامه في الميركاتو الصيفي الماضي من هيلاس فيرونا.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية في وقت سابق، أن مالح (22 عامًا) رفض تجديد عقده مع نادي فينيزيا الذي ينتهي في الصيف القادم، وهو ما دفع إدارة فيورنتينا إلى فتح قنوات اتصال مع اللاعب لإقناعه بالانضمام للفيولا.

وشارك اللاعب صاحب الـ22 عامًا في 10 مباريات مع فينيزيا في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية هذا الموسم، أحرز خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

من هو يوسف مالح؟

يوسف مالح هو لاعب كرة قدم، يلعب في مركز خط الوسط، ويحمل الجنسيتين الإيطالية والمغربية. ولد في 22 أغسطس 1998، ببلدية “كاستل سان بييترو تيرمي” بمقاطعة “بولونيا” في إقليم “إميليا رومانيا” الإيطالي.

بدأ مليح مسيرته مع شباب تشيزينا، وظهر لأول مرة بصفته لاعب محترف أثناء إعارته إلى نادي “رافينا” في يناير 2018 بالدوري الإيطالي الدرجة الثالثة.

في يوليو 2018، وقع على عقود انتقاله بشكل نهائي لنادي فينيزيا قادمًا من صفوف تشيزينا، وأعير مباشرة إلى فريق رافينا مرة أخرى لمدة موسم واحد 2018/19.

وسبق لمالح أن دافع عن ألوان المنتخب الإيطالي تحت 21 عام،عندما شارك لأول مرة في سبتمبر الماضي، خلال مباراة ودية فاز فيها الأتزوري بنتيجة (2-1) على سلوفينيا، وخاض معهم إجمالًا خمس مباريات، أحرز فيها هدفًا.

وتبلغ القيمة السوقية ليوسف مالح 700 ألف يورو، وذلك حسب موقع “ترانسفير ماركت” الألماني لإحصائيات كرة القدم.