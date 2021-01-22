فيديو يوتيوب | شاهد اهداف ليبيا وجمهورية الكونغو فى بطولة أفريقيا للمحليين

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة ليبيا ووجمهورية الكونغو فى بطولة أفريقيا للمحليين، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات والمقامة فى الكاميرون.

اقتنص منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية تعادلا قاتلا 1-1 أمام نظيره الليبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جابوما”.

سجل معتز المهدي فضل هدف منتخب ليبيا في الدقيقة السادسة من ضربة رأس، وتعادل إرنست لوزلو لمنتخب جمهورية الكونغو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ومن مسافة 30 ياردة حطم لوزلو قلوب فرسان البحر الأبيض المتوسط ​​الذين اعتقدوا أنهم حققوا الفوز لتعيد الضربة المذهلة التكافؤ بعد أن قاد الليبيون المباراة لمدة 85 دقيقة قبل أن يتعادل الفهود.

بهذه النتيجة احتل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب ليبيا صاحب المركز الثاني، وفي التاسعة مساء اليوم تقام المباراة الأخرى في نفس المجموعة بين منتخبي الكونغو والنيجر.

كان منتخب ليبيا قد تعادل بدون أهداف في مباراته الأولى بالمجموعة ضد النيجر، بينما فاز منتخب جمهورية الكونغو فى مباراته الاولي على الكونغو بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر ان البطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين كان من المفترض إقامتها العام الماضي 2020 إلا أن أزمة جائحة كورونا فرضت على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إقامتها هذا العام.

إليكم اهداف المباراة

هدف تقدم ليبيا

هدف تعادل جمهورية الكونغو

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