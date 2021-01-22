الدوري المصري | الزمالك دون كورونا قبل مواجهة أسوان

أعلن نادي الزمالك عن سلبية عينات جميع لاعبيه في فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة أسوان يوم السبت المقبل، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري.
وذكر محمد أسامة طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن نتيجة المسحة التي خضع لها جميع اللاعبين في الفريق جاءت سلبية.
وكانت إدارة المسابقة بالاتحاد المصري للعبة، قد قررت إقامة مباراة أسوان والزمالك في ملعب “بترو سبورت” بدلًا من إقامتها بملعب “ستاد أسوان”.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط.
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