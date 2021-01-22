الدوري المصري | تأجيل مباراة الاتحاد ومصر المقاصة بسبب كورونا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، و التي كان من المقرر إقامتها بعد غدًا السبت بإستاد المقاولون العرب.

وكان الاتحاد السكندري قد ذكر عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن المباراة ستقام يوم الأربعاء (الثالث من فبراير المقبل)، وذلك بعد ثبوت إيجابية عينات ست لاعبين في فحوص فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين بالفريق إلى 12 لاعبًا بالإضافة إلى أربع حالات إيجابية في صفوف الجهاز الفني.

وفي شأن آخر قرر الاتحاد المصري نقل مباراة أسوان والزمالك والتي ستقام يوم السبت المقبل، إلى ملعب “بتروسبورت” بدلًا من “ستاد أسوان”.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس برصيد 13 نقطة.