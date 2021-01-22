قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم، و التي كان من المقرر إقامتها بعد غدًا السبت بإستاد المقاولون العرب.
وكان الاتحاد السكندري قد ذكر عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن المباراة ستقام يوم الأربعاء (الثالث من فبراير المقبل)، وذلك بعد ثبوت إيجابية عينات ست لاعبين في فحوص فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين بالفريق إلى 12 لاعبًا بالإضافة إلى أربع حالات إيجابية في صفوف الجهاز الفني.
وفي شأن آخر قرر الاتحاد المصري نقل مباراة أسوان والزمالك والتي ستقام يوم السبت المقبل، إلى ملعب “بتروسبورت” بدلًا من “ستاد أسوان”.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس برصيد 13 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري المصري | تأجيل مباراة الاتحاد ومصر المقاصة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.