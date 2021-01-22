ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم وفوز الاهلي على المقاولون العرب

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 بشكلٍ خاص والجولة الثامنة عمومًا.

تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري (مؤقتا)، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه المقاولون العرب، إلى فوز ثمين ومستحق 3-2، فى المباراة التي اقيمت بينهم على ستاد الاهلي we السلام (ملعب السلام الدولي سابقًا).

واحتفل الأهلي بريمونتادا مثيرة بعد خروج المهاجم الزامبي الكونجولي المنحوس “والتر بواليا” القادم من الجونة قبل نهاية العام الماضي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي، الذي عاد لطريق الانتصارت عقب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في المرحلة الماضية، إلى 20 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي مازال يمتلك الفرصة لاستعادة الصدارة حال فوزه على أسوان بعد غد السبت في الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل انتصارين وتعادل وحيد، عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

تقدم المقاولون بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أيمن أشرف مدافع الأهلي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، قبل أن يضيف التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 44.

أثمرت تبديلات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في تغيير الدفة لصالح الفريق الأحمر في الشوط الثاني، ليحرز (البديلان) طاهر محمد طاهر ومحمد شريف هدفين في الدقيقتين 60 و70، فيما تكفل النجم محمد مجدي أفشة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

والتالي ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم وفوز الاهلي

1- الاهلي 20 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- الجونة 15 نقطة

4- المصري 13 نقطة

5- مصر المقاصة 13 نقطة

6- بيراميدز 12نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 11 نقاط

8- انبي 10 نقاط

9- سموحة 8 نقاط

10- البنك الاهلي 8 نقاط

11- الاتحاد 8 نقاط

12- المقاولون العرب 7 نقاط

13- غزل المحلة 7 نقاط

14- اسوان 7 نقاط

15- الاسماعيلي 6 نقاط

16- وادي دجلة 6 نقاط

17- الانتاج الحربي 5 نقاط

18- طلائع الجيش 4 نقاط

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