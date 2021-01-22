سوق الانتقالات | باولو سوزا مديرًا فنيًا لمنتخب البرتغال

أعلن زنجيبو بونييك رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، عن تعيين البرتغالي باولو سوزا مديرًا فنيًا للمنتخب البولندي بسوق الانتقالات الشتوية.

وقال بونييك في بيان : “أنا مقتنع بأن المدرب الجديد سيعطي قوة دفع جديدة يحتاجها المنتخب بشدة، بفضل خبراته الممتازة”.

وكان سوزا / 50 عامًا/ قد تولى تدريب فريق بوردو الفرنسي، وذلك بعد مسيرة شهدت توليه مهمة الادارة الفنية في أندية بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي، بالإضافة إلى عمله لفترة قصيرة كمساعد للمدير الفني للمنتخب البرتغالي.

وسبق لسوزا أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب عامي 1996 و1997 مع ناديي يوفنتوس الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني على الترتيب.

وقال بونييك في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن مدة عقد سوزا ،التي تبدأ في شهر مارس المقبل ، تعتمد على نتائج الفريق وأدائه في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويواجه المنتخب البولندي منتخبات إنجلترا والمجر وألبانيا وأندورا وسان مارينو في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم.

وكان الاتحاد البولندي قد أقال المدرب جيرزي برزيتشيك من منصبه، الأمر الذي اعتبره المحللون والمراقبون في بولندا، خطوة مفاجئة.

وقال بونييك إنه مُقتنع تمامًا بأن الفريق البولندي ما كان سيمضي قدمًا مع الجهاز الفني السابق بقيادة برزيتشيك.