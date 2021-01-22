كأس انجلترا | ساوثامبتون يستعيد داني إنجز أمام آرسنال

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون إن المهاجم داني إنجز قد يعود إلى التشكيلة أمام آرسنال في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت بعد الغياب عن مباراتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة فحص إنجس إيجابية بعدما سجل هدف فوز ساوثامبتون 1-صفر على ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الرابع من يناير الثاني الماضي.

وغاب المهاجم البالغ عمره 28 عامًا عن الخسارة 2-صفر أمام ليستر سيتي في الدوري يوم السبت الماضي وكذلك الفوز 2-صفر على شروزبيري تاون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وقال هازنهاتل للصحفيين “سيكون داني إنجز ضمن الخيارات الممكنة مطلع الأسبوع حيث عاد إلى التشكيلة.. نملك بوجوده المزيد من الخيارات الهجومية”.

وأضاف “من المهم أنه بعد الإصابة التي تعرض لها ثم كوفيد أيضا أن يكون جاهزًا مرة أخرى. إنه مهم لنا، وسنحاول أن نضعه في الموقف الذي يجعله يسجل مجددًا ويساعدنا”.

وسجل إنجس سبعة أهداف في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم، وذكرت تقارير أنه يفكر في الانتقال إلى فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وقال هازنهاتل عن مهاجم إنجلترا الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2022 إن النادي يريد استمراره “لأطول وقت ممكن”.