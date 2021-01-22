ملخص مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري “محمد شريف يُخرس موسيماني”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الأهلي والمقاولون العرب، التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري ، وانتهت بفوز صعب لحامل اللقب بنتيجة 2/3 بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بهدفين دون رد خلال الشوط الأول الذي شهد مشاركة “والتر بواليا” بين صفوف المارد الأحمر كأساسي من جديد رغم صيامه عن التهديف.

وتلقت شباك الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 38 بهفوة دفاعية من أيمن أشرف الذي وضع قدمه عند تسديد “باسم علي” لكرة قوية داخل منطقة الجزاء، ما أدى لتغيير اتجاهها لتعانق الزاوية اليسرى للحارس البديل “علي لطفي”.

وغاب الحارس الأساسي “محمد الشناوي” عن صفوف الأهلي بداعي الإيقاف، كما استبعد المدافع الدولي المغربي “بدر بانون” بسبب عدم تعافيه من نزلة برد أصيب بها قبل ساعات من اللقاء.

ومع مواصلة المهاجم الزامبي الكونجولي “والتر بواليا” في إهدار الفرص السهلة خلال الشوط الأول من اللقاء، تلقت شباك الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 44 من هجمة مرتدة نموذجية قادها “حمدي زكي” لتنتهي بإنفراد التونسي سيف الدين الجزيري الذي استغل خروج خاطيء من علي لطفي ليضع الكرة في المرمى دون مشاكل.

لكن بعد خروج بواليا وآليو ديانج ومشاركة الثنائي المصري طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، تمكن الأهلي من تعديل النتيجة بهدفين متتاليين لهذا الثنائي في الدقيقتين 60 و70.

وعند الدقيقة 80، سجل بطل القاضية ممكن “محمد مجدي أفشة” هدف فوز الأهلي بمتابعة مميزة لتمريرة البديل الثالث “صلاح محسن”.

وبهذه النتيجة يتقدم الأهلي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الثاني “مؤقتًا” ويتأزم موقف المقاولون العرب أكثر في الصراع على البقاء.

وانطلقت مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، 15:00 جرينيتش، 18:00 بتوقيت السعودية، على ستاد الاهلي we السلام (ملعب السلام الدولي سابقًا).

اللقاء قبل الأخير للأهلي، قبل سفر بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020، بث على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

ودخل الأهلي مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بسبب سقوطه في فخ التعادل أمام وادي دجلة والبنك الأهلي في الجولات الماضية.

وأراد فريق المدرب بيتسو موسيماني تحقيق الفوز من أجل اعتلاء الصدارة من جديد، ووضع الزمالك تحت الضغط عندما يواجه أسوان بعد غد السبت الموافق 23 يناير الجاري.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب في مباراتي الموسم الماضي بنتيجة 1/صفر و2/صفر، كما انتصر في مباراتي موسم 2019/2018 بنتيجة 1/3 و1/صفر.

ملخص المباراة بالاسفل

الأهلي 3-2 المقاولون العرب

????ستاد الاهلي We السلام (القاهرة)

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة 9)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة 9 من الدوري المصري We، والمقرر لها على ملعب السلام الدولي (ستاد الاهلي we السلام) في القاهرة.

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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☑️ تشكيلة الأهلي الأساسية: علي لطفي – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حمدي فتحي – آليو ديانج – محمود كهربا – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – بواليا.

☑️ تشكيلة المقاولون العرب الأساسية: حسن محمود شاهين – أمير عابد – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامي – محمد مجلي – باسم علي – محمد حمدي زكي – وسيم النغموشي – أحمد داوودا – سيف الدين الجزيري.

الشوط الأول

⏰ ينطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر.

1″ صافرة بداية الشوط الأول وضغط مُبكر من الأهلي..

3″ إصابة في رأس حارس مرمى المقاولون العرب حسن محمود شاهين ..

3″ الحارس يتلقى العلاج في أرض الملعب قبل تنفيذ ركلة ركنية للأهلي..

4″ بواليا يطالب باحتساب ركلة جزاء ضد أحد مدافعي المقاولون العرب، والحكم يرفض ويشير باستمرار اللعب..

5″ الأهلي يحاول إيجاد ثغرة في خط دفاع المقاولون للاختراق والتسجيل من لعب مفتوح كما اعتاد في المباريات الأولى هذا الموسم.

8″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الأهلي ياسر إبراهيم ..

13″ بووووووووووووووووووم…محمد هاني يتوغل داخل منطقة جزاء المقاولون ويطلق تصويبة صاروخية تعلو العارضة .. بعيدة.. كان يمكنه التصويب بهدوء أكبر في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس..لكنه سدد بوجه القدم بشكل طائش وهو خال تمامًا من الرقابة.

34″ أووووووووووووووووووه…فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الأول تضيع على الأهلي. محمود كهربا يتسلم كرة طولية على حدود منطقة جزاء المقاولون بشكل رائع ثم يمرر نحو محمد مجدي أفشة بينية داخل منطقة الجزاء، ليضعها أفشة عرضية أرضية خطيرة نحو بواليا الذي وصل متأخرًا لتمر من أمامه وتذهب إلى الحارس فيما بعد..

34″ بواليا مستمر كأساسي رغم تفننه في اهدار الفرص .. إلى متى ؟ أين محمد شريف ؟

36″ ???? بطاقة صفراء لمدافع المقاولون العرب أحمد داوودا..

39″ ⚽️ جووووووووووووووووول …المقاولون العرب يُباغت الأهلي ويسجل الهدف الأول.. تصويبة قوية من باسم علي ترتطم في فخذ أيمن أشرف ، وبسوء حظ تغير اتجاهها لتذهب عكس اتجاه الحارس علي لطفي ..

…المقاولون العرب يُباغت الأهلي ويسجل الهدف الأول.. تصويبة قوية من باسم علي ترتطم في فخذ أيمن أشرف ، وبسوء حظ تغير اتجاهها لتذهب عكس اتجاه الحارس علي لطفي .. 39″ ????‍♂️ هذه كانت أول هجمة للمقاولون أو بالأحرى أول تقدم في الخطوط الأمامية منذ بداية اللقاء..

44″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول ..الهدف الثاني للمقاولون العرب!

..الهدف الثاني للمقاولون العرب! 44″ هجمة مرتدة نموذجية من لاعبي المقاولون العرب تنتهي بتمريرة بينية جميلة من حمدي زكي انفرد بفضلها التونسي سيف الدين جزيري ليسدد من أسفل علي لطفي الذي خرج من مرماه في توقيت خاطيء ودون أن يغلق زاوية التسديد على الجزيري.

45″ أووووووووووووووه…عرضية من علي معلول داخل منطقة الجزاء يمررها آليو ديانج بالرأس لترتطم في المدافع “حسن الشامي” والحكم يطلق صافرته معلنًا ركلة جزاء لصالح الأهلي..

45+” الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد من اللعبة .. لكنه يلغي القرار بعد التأكد من عدم وجود لمسة يد على الشامي..

45+” الحكم يضيف أربع دقائق كوقت بدل من ضائع..

45+” اعتراضات من مدير الكرة سيد عبد الحفيظ على الحكم..

45+” سيد عبد الحفيظ مستاء من عدم مراجعة تقنية الفار في لقطة ركلة الجزاء الأولى التي طالب بها بواليا خلال بداية الشوط الأول.

45+” صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب 2-0 في واحدة من كبرى مفاجآت الموسم .. حيث يتذيل المقاولون جدول الترتيب منذ الأسبوع الأول.

⏰ استراحـــــــــة..

الشوط الثاني

46″ ???? الأهلي يبدأ الشوط الثاني بإجراء تغيير أول في تشكيلته.. نزول طاهر محمد طاهر بدلاً من محمود كهربا

46″ صافرة بداية الشوط الثاني.. وضغط مُبكر من الأهلي

50″ ???? محمد شريف يجري العمليات الاحمائية للاستعداد للمشاركة بدلاً من بواليا .. “على ما يبدو” لو كان موسيماني يريد إنقاذ الموقف حقًا.

57″ ???? تغييران دفعة واحدة في الأهلي بنزول “مروان محسن ومحمد شريف” في الخط الأمامي للأهلي بدلاً من “والتر بواليا وآليو ديانج”..موسيماني يلعب الكل في الكل..

60″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووول …طاهر محمد طاهر يقلص الفارق للأهلي بتصويبة أرضية جميلة ذهبت على أقصى يسار الحارس حسن شاهين.

…طاهر محمد طاهر يقلص الفارق للأهلي بتصويبة أرضية جميلة ذهبت على أقصى يسار الحارس حسن شاهين. 60″ ???? بدأ الهجمة حسين الشحات مع محمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء، لتمهد الكرة أمام طاهر محمد طاهر الذي سدد بلمسة واحدة بباطن القدم “مركونة” بشكل رائع..

61″ ???? طاهر محمد طاهر يسجل في مرمى فريقه السابق ويرفض الاحتفال بعد تسجيل الهدف.

62″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط المقاولون العرب “حمدي زكي”.

67″ بطاقة صفراء للاعب وسط الأهلي حمدي فتحي..

68″ بووووووووووووم….تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة نفذها مدافع الاهلي السابق “محمد سمير” يتصدى لها علي لطفي من المقص الأيمن لتلمس العارضة وتخرج ركنية..

70″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول …الأهلي يتعادل 2/2 عن طريق النجم “محمد شريف”

…الأهلي يتعادل 2/2 عن طريق النجم “محمد شريف” 70″ ???? جاء الهدف الثاني للأهلي بعدما أرسل محمد مجدي أفشة كرة طولية داخل منطقة الجزاء على القائم البعيد وجدت رأس أيمن أشرف الذي ارتقى ومررها برأسية جميلة باتجاه محمد شريف غير المراقب ليتابعها بتسديدة رائعة في الشباك.. ليؤكد لبيتسو موسيماني أن قرار إشراك بواليا كأساسي أسوأ قرار له منذ مجيئه لتدريب الأهلي خلفًا لرينيه فايلر ..

73″ ???? تغيير أول في صفوف المقاولون العرب بنزول “هينيستروزا” بدلاً من باسم علي..

74″ ???? التغيير الثاني للمقاولون العرب بمشاركة يوسف الجوهري بدلاً من حمدي زكي..

75″ ???? تغيير ثالث للمقاولون “أحمد شكري” بدلاً من أحمد داوودا الذي عانى من إصابة ..

75″ ???? بطاقة صفراء لجناح الأهلي حسين الشحات ..

79″ ???? تغييران جديدان في الأهلي بنزول “صلاح محسن وعمرو السولية” بدلاً من حسين الشحات وياسر إبراهيم

80″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …أول لمسة للاعب صلاح محسن بتمريرة جميلة نحو “محمد مجدي أفشة” ليضع الهدف الثالث للشياطين الحمر ..

82″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم الأهلي محمد شريف.

85″ ???? آخر تغييرات فريق المقاولون العرب بنزول “هيثم الجويني وكريم مصطفى” بدلاً من سيف الدين الجزيري ومجلي.

89″ ???? بووووووووووووووووووووووووووووم….مروان محسن يطلق تصويبة صاروخية من حوالي 24 ياردة تذهب جوار القائم الأيسر في الشباك الخارجية..كاد يكون الهدف الرابع!

90″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الأهلي البديل عمرو السولية

90+” الحكم يضيف 4 دقائق كوقت بدل من ضائع

90+” صافرة نهاية اللقاء دون فرص على كلا المرميين..

???? ريمونتادا رائعة للأهلي في هذه الأمسية..الفريق يواصل تقديم مستويات متواضعة منذ مجيء بواليا من الجونة.

???? دائمًا وبعد خروج بواليا في الشوط الثاني يتحسن أداء الأهلي للأفضل، ويختلف تمامًا عما كان عليه في الشوط الأول.

♻️ الأهلي يستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الثاني “مؤقتًا”.

???? مباراة الاهلي القادمة ستكون أمام بيراميدز يوم 26 يناير 2021، وبعدها ستغادر بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.

???? ⭐️ ???????? تم تحديد موعد مباراة الاهلي والدحيل في افتتاح كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير 2021 عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

إلى هنا ينتهي هذا البث..سهرة سعيدة. ????

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