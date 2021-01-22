فيديو يوتيوب | شاهد اهداف الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري “ريمونتادا بعد بواليا المنحوس”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ضمن مباريات اليوم الخميس 21 يناير 2021 لحساب الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري برعاية شركة we للاتصالات، على ستاد الاهلي we السلام (ملعب السلام الدولي سابقًا).

تصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري (مؤقتا)، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه المقاولون العرب، إلى فوز ثمين ومستحق 3-2.

واحتفل الأهلي بريمونتادا مثيرة بعد خروج المهاجم الزامبي الكونجولي المنحوس “والتر بواليا” القادم من الجونة قبل نهاية العام الماضي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي، الذي عاد لطريق الانتصارت عقب تعادله السلبي مع البنك الأهلي في المرحلة الماضية، إلى 20 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي مازال يمتلك الفرصة لاستعادة الصدارة حال فوزه على أسوان بعد غد السبت في الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل انتصارين وتعادل وحيد، عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

تقدم المقاولون بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل أيمن أشرف مدافع الأهلي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، قبل أن يضيف التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 44.

أثمرت تبديلات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في تغيير الدفة لصالح الفريق الأحمر في الشوط الثاني، ليحرز (البديلان) طاهر محمد طاهر ومحمد شريف هدفين في الدقيقتين 60 و70، فيما تكفل النجم محمد مجدي أفشة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ويعتبر لقاء اليوم قبل الأخير للأهلي، قبل سفر بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020، سينقل في بث مباشر على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

وسعي فريق المدرب بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء الصدارة من جديد، ووضع الزمالك تحت الضغط عندما يواجه أسوان بعد غد السبت الموافق 23 يناير الجاري.

وغاب عن صفوف الأهلي المدافع الدولي المغربي بدر بانون بسبب نزلة برد وحقن في العظام بسب ألم مفاجيء، بالاضافة إلى الحارس الدولي المصري محمد الشناوي بداعي الإيقاف لمدة مباراة واحدة بعد احتكاكه بحكم مباراة فريقه أمام البنك الاهلي في الجولة الماضية.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب في مباراتي الموسم الماضي بنتيجة 1/صفر و2/صفر، كما انتصر في مباراتي موسم 2019/2018 بنتيجة 1/3 و1/صفر.

إليكم فيديو اهداف المباراة