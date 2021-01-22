صفقات برشلونة | الأسبوع المقبل قد يشهد نجاح الصفقة المؤجلة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يستعد لإعلان صفقة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب اتفاق جرى بين الرئيس المؤقت “كارليس توسكيتس” والمرشحين الرئاسيين لانتخابات النادي الكتالوني المقبلة، المفترض انعقادها في 24 يناير الجاري.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن الصفقة المشار إليها تتعلق بمدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك جارسيا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن جارسيا لن ينتقل إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الجاري، وستتأجل الصفقة للصيف القادم بعد نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان الصفقة “المجانية” رسميًا الأسبوع المقبل.

وينتهي عقد جارسيا (20 عامًا) مع مانشستر سيتي في الصيف القادم، حيث يحق له بموجب قانون بوسمان التوقيع لأي نادِ آخر على أن ينتقل إليه في الموسم المقبل، بسبب دخوله في الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع السيتيزنز.

ورفض المدافع الإسباني الشاب تمديد عقده مانشستر سيتي، لكي يستطيع الانضمام إلى برشلونة بشكل حر، بعد انتهاء الموسم الحالي 2020/21.

وكان من المتوقع أن ينضم جارسيا للبلوجرانا الشهر الجاري، بناء على طلب المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، لكن يبدو أن الأزمة المالية ما زالت تلقي بظلالها على النادي الكتالوني.

وكشف نفس التقرير الصادر عن صحيفة سبورت، أن الرئيس المؤقت كارليس توسكيتس، اجتمع بالمرشحين الثلاثة لرئاسة برشلونة: (خوان لابورتا، فيكتور فونت، وتوني فريكسا)، أمس الأربعاء، بمشاركة رونالد كومان في الاجتماع أيضًا.

وخلال الاجتماع، طلب المدرب الهولندي ضم مدافع مانشستر سيتي في يناير الجاري، إلا أن المرشحين أخبروه بصعوبة إتمام الصفقة في الميركاتو الشتوي الجاري، وتم الاتفاق على حسمها الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن هناك أنباء ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد برغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في خطف جارسيا من برشلونة، في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية.