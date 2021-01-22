بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري بين الأهلي والمقاولون العرب.

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، 15:00 جرينيتش، 18:00 بتوقيت السعودية، على ستاد الاهلي we السلام (ملعب السلام الدولي سابقًا).

اللقاء قبل الأخير للأهلي، قبل سفر بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020، سيُبث على قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي محمد الكواليني.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة بسبب سقوطه في فخ التعادل أمام وادي دجلة والبنك الأهلي في الجولات الماضية.

ويطمح فريق المدرب بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز من أجل اعتلاء الصدارة من جديد، ووضع الزمالك تحت الضغط عندما يواجه أسوان بعد غد السبت الموافق 23 يناير الجاري.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب في مباراتي الموسم الماضي بنتيجة 1/صفر و2/صفر، كما انتصر في مباراتي موسم 2019/2018 بنتيجة 1/3 و1/صفر.

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الأهلي 3-2 المقاولون العرب

????ستاد الاهلي We السلام (القاهرة)

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة 9)

انتهت

???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة 9 من الدوري المصري We، والمقرر لها على ملعب السلام الدولي (ستاد الاهلي we السلام) في القاهرة.

???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة القادمة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

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☑️ تشكيلة الأهلي الأساسية: علي لطفي – علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حمدي فتحي – آليو ديانج – محمود كهربا – حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – بواليا.

☑️ تشكيلة المقاولون العرب الأساسية: حسن محمود شاهين – أمير عابد – محمد سمير – فاروقا نور الدين – حسن الشامي – محمد مجلي – باسم علي – محمد حمدي زكي – وسيم النغموشي – أحمد داوودا – سيف الدين الجزيري.

الشوط الأول

⏰ ينطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر.

1″ صافرة بداية الشوط الأول وضغط مُبكر من الأهلي..

3″ إصابة في رأس حارس مرمى المقاولون العرب حسن محمود شاهين ..

3″ الحارس يتلقى العلاج في أرض الملعب قبل تنفيذ ركلة ركنية للأهلي..

4″ بواليا يطالب باحتساب ركلة جزاء ضد أحد مدافعي المقاولون العرب، والحكم يرفض ويشير باستمرار اللعب..

5″ الأهلي يحاول إيجاد ثغرة في خط دفاع المقاولون للاختراق والتسجيل من لعب مفتوح كما اعتاد في المباريات الأولى هذا الموسم.

8″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الأهلي ياسر إبراهيم ..

13″ بووووووووووووووووووم…محمد هاني يتوغل داخل منطقة جزاء المقاولون ويطلق تصويبة صاروخية تعلو العارضة .. بعيدة.. كان يمكنه التصويب بهدوء أكبر في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس..لكنه سدد بوجه القدم بشكل طائش وهو خال تمامًا من الرقابة.

34″ أووووووووووووووووووه…فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الأول تضيع على الأهلي. محمود كهربا يتسلم كرة طولية على حدود منطقة جزاء المقاولون بشكل رائع ثم يمرر نحو محمد مجدي أفشة بينية داخل منطقة الجزاء، ليضعها أفشة عرضية أرضية خطيرة نحو بواليا الذي وصل متأخرًا لتمر من أمامه وتذهب إلى الحارس فيما بعد..

34″ بواليا مستمر كأساسي رغم تفننه في اهدار الفرص .. إلى متى ؟ أين محمد شريف ؟

36″ ???? بطاقة صفراء لمدافع المقاولون العرب أحمد داوودا..

39″ ⚽️ جووووووووووووووووول …المقاولون العرب يُباغت الأهلي ويسجل الهدف الأول.. تصويبة قوية من باسم علي ترتطم في فخذ أيمن أشرف ، وبسوء حظ تغير اتجاهها لتذهب عكس اتجاه الحارس علي لطفي ..

…المقاولون العرب يُباغت الأهلي ويسجل الهدف الأول.. تصويبة قوية من باسم علي ترتطم في فخذ أيمن أشرف ، وبسوء حظ تغير اتجاهها لتذهب عكس اتجاه الحارس علي لطفي .. 39″ ????‍♂️ هذه كانت أول هجمة للمقاولون أو بالأحرى أول تقدم في الخطوط الأمامية منذ بداية اللقاء..

44″ ⚽️ جوووووووووووووووووووول ..الهدف الثاني للمقاولون العرب!

..الهدف الثاني للمقاولون العرب! 44″ هجمة مرتدة نموذجية من لاعبي المقاولون العرب تنتهي بتمريرة بينية جميلة من حمدي زكي انفرد بفضلها التونسي سيف الدين جزيري ليسدد من أسفل علي لطفي الذي خرج من مرماه في توقيت خاطيء ودون أن يغلق زاوية التسديد على الجزيري.

45″ أووووووووووووووه…عرضية من علي معلول داخل منطقة الجزاء يمررها آليو ديانج بالرأس لترتطم في المدافع “حسن الشامي” والحكم يطلق صافرته معلنًا ركلة جزاء لصالح الأهلي..

45+” الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد من اللعبة .. لكنه يلغي القرار بعد التأكد من عدم وجود لمسة يد على الشامي..

45+” الحكم يضيف أربع دقائق كوقت بدل من ضائع..

45+” اعتراضات من مدير الكرة سيد عبد الحفيظ على الحكم..

45+” سيد عبد الحفيظ مستاء من عدم مراجعة تقنية الفار في لقطة ركلة الجزاء الأولى التي طالب بها بواليا خلال بداية الشوط الأول.

45+” صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب 2-0 في واحدة من كبرى مفاجآت الموسم .. حيث يتذيل المقاولون جدول الترتيب منذ الأسبوع الأول.

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الشوط الثاني

46″ ???? الأهلي يبدأ الشوط الثاني بإجراء تغيير أول في تشكيلته.. نزول طاهر محمد طاهر بدلاً من محمود كهربا

46″ صافرة بداية الشوط الثاني.. وضغط مُبكر من الأهلي

50″ ???? محمد شريف يجري العمليات الاحمائية للاستعداد للمشاركة بدلاً من بواليا .. “على ما يبدو” لو كان موسيماني يريد إنقاذ الموقف حقًا.

57″ ???? تغييران دفعة واحدة في الأهلي بنزول “مروان محسن ومحمد شريف” في الخط الأمامي للأهلي بدلاً من “والتر بواليا وآليو ديانج”..موسيماني يلعب الكل في الكل..

60″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووول …طاهر محمد طاهر يقلص الفارق للأهلي بتصويبة أرضية جميلة ذهبت على أقصى يسار الحارس حسن شاهين.

…طاهر محمد طاهر يقلص الفارق للأهلي بتصويبة أرضية جميلة ذهبت على أقصى يسار الحارس حسن شاهين. 60″ ???? بدأ الهجمة حسين الشحات مع محمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء، لتمهد الكرة أمام طاهر محمد طاهر الذي سدد بلمسة واحدة بباطن القدم “مركونة” بشكل رائع..

61″ ???? طاهر محمد طاهر يسجل في مرمى فريقه السابق ويرفض الاحتفال بعد تسجيل الهدف.

62″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط المقاولون العرب “حمدي زكي”.

67″ بطاقة صفراء للاعب وسط الأهلي حمدي فتحي..

68″ بووووووووووووم….تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة نفذها مدافع الاهلي السابق “محمد سمير” يتصدى لها علي لطفي من المقص الأيمن لتلمس العارضة وتخرج ركنية..

70″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووول …الأهلي يتعادل 2/2 عن طريق النجم “محمد شريف”

…الأهلي يتعادل 2/2 عن طريق النجم “محمد شريف” 70″ ???? جاء الهدف الثاني للأهلي بعدما أرسل محمد مجدي أفشة كرة طولية داخل منطقة الجزاء على القائم البعيد وجدت رأس أيمن أشرف الذي ارتقى ومررها برأسية جميلة باتجاه محمد شريف غير المراقب ليتابعها بتسديدة رائعة في الشباك.. ليؤكد لبيتسو موسيماني أن قرار إشراك بواليا كأساسي أسوأ قرار له منذ مجيئه لتدريب الأهلي خلفًا لرينيه فايلر ..

73″ ???? تغيير أول في صفوف المقاولون العرب بنزول “هينيستروزا” بدلاً من باسم علي..

74″ ???? التغيير الثاني للمقاولون العرب بمشاركة يوسف الجوهري بدلاً من حمدي زكي..

75″ ???? تغيير ثالث للمقاولون “أحمد شكري” بدلاً من أحمد داوودا الذي عانى من إصابة ..

75″ ???? بطاقة صفراء لجناح الأهلي حسين الشحات ..

79″ ???? تغييران جديدان في الأهلي بنزول “صلاح محسن وعمرو السولية” بدلاً من حسين الشحات وياسر إبراهيم

80″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …أول لمسة للاعب صلاح محسن بتمريرة جميلة نحو “محمد مجدي أفشة” ليضع الهدف الثالث للشياطين الحمر ..