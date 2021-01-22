ميلان يتلقى دفعة “ثلاثية” قبل ديربي لومبارديا أمام اتلانتا

يخوض فريق إيه سي ميلان السبت المقبل، مواجهة صعبة ضد جاره أتالانتا، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لتحقيق فوز جديد يدعم به صدارته للدوري الإيطالي، حيث يعتلي الروسونيري الترتيب بـ43 نقطة، بفارق ثلاث نقاط من ملاحقه المباشر وغريمه المحلي إنتر ميلانو.

وكشف ميلان، اليوم الخميس، عن شفاء وعودة الثلاثي: البوسني رادي كرونيتش، الكرواتي أنتي ريبيتش، والفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الفريق، بعد أحدث فحوصات فيروس كورونا، قبل مواجهة أتالانتا.

وأعلن ميلان، في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “يعلن النادي أن كلاً من أنتي ريبيتش ورادي كرونيتش خضعا لاختبار فيروس كورونا، وجاءت المسحة بنتيجة سلبية، كما خضعا هذا الصباح للفحوصات الطبية المطلوبة لاستئناف النشاط الرياضي”.

وأضاف البيان: “أظهرت الفحوصات الإضافية أن مسحة ثيو هيرنانديز السابقة كانت غير صحيحة (سلبية)، وتم تقديم الوثائق إلى السلطات الصحية، ويمكن للاعب الآن استئناف التدريبات”.

جدير بالذكر أن هيرنانديز غاب عن الميلان في مباراة كالياري الماضية بسبب المسحة غير الصحيحة، ولدى الروسونيري الآن لاعب واحد فقط مصاب بفيروس كورونا، هو صانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو.

وأصبحت قائمة إصابات ميلان الحالية تضم ثلاث لاعبين؛ فبجانب تشالهان أوغلو المصاب بعدوى كورونا، هناك المدافع ماتيو جابيا، الذي يعاني من إصابة في الأربطة، ونجم الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي يشكو من إصابة عضلية على مستوى الفخذ، الذي تدرب أمس الأربعاء رفقة مدرب الأحمال فقط، بسبب عدم اكتمال لياقته البدنية.