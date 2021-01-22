سوق الانتقالات | ليفربول يحوم حول أحد الأحجار الكريمة، فكيف سيرد ريال مدريد؟

يبدو أن نجم ريال مدريد الإسباني، ماركو أسينسيو يعيش أيامه الأخيرة في النادي الملكي.

وصُنف الجناح الإسباني على أنه أحد أكثر المواهب الواعدة في العالم بعد تألقه خلال موسم 2016/17، لكنه فشل في تحقيق التوقعات منذ ذلك الحين.

بدأ أسينسيو الموسم الجاري 2020/21 بشكل ضعيف؛ حيث سجل هدف واحد فقط وصنع هدفين في الدوري الإسباني، ويعد ريال مدريد منفتح على فكرة بيع الجناح الموهوب الصيف القادم إذا فشل في استعادة مستواه.

وكشفت صحيفة “دياريو جول” الإسبانية أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالجناح البالغ من العمر 25 عامًا.

ليفربول على استعداد لتقديم 40 مليون يورو لضم أسينسيو، وهو رقم يفكر ريال مدريد في قبوله، لأنه يخطط لإجراء ثورة انتقالات كبيرة في الميركاتو الصيفي القادم.

ويخطط ريال مدريد حاليًا لتوفير الأموال من خلال بيع اللاعبين غير المرغوب فيهم، وذلك في محاولة للتوقيع إما مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، أو هداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند خلال الصيف المقبل.

ويبدو أن عرضًا بقيمة 40 مليون يورو مقابل أسينسيو، فرصة مثالية لريال مدريد للاستفادة من لاعب تعاقدوا معه مقابل أربعة ملايين يورو فقط.

بينما يحتاج المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب إلى قوة إضافية على مقاعد البدلاء، وبدوره سيوفر انضمام أسينسيو عمقًا إضافيًا لخيارات الريدز الهجومية.

ويجيد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا اللعب على أي من الجناحين أو كلاعب خط وسط مهاجم. براعة أسينسيو الهجومية وقدرته على التسديد من مسافات بعيدة؛ تجعله خيارًا أفضل من السويسري شيردان شاكيري أو البلجيكي ديفوك أوريجى.

بشكل عام، قد تفيد هذه الصفقة المحتملة كلا الطرفين؛ سيضم ليفربول لاعب كبير فقط أبعدته الإصابات عن مستواه المعهود، بينما سيحصل ريال مدريد على عائد مادي ضخمة من شأنه أن يساعد النادي بشكل كبير في محاولتهم للتوقيع مع مبابي أو هالاند.

جدير بالذكر أن، ماركو أسينسيو انضم إلى ريال مدريد في صيف 2015، من صفوف مايوركا مقابل 3.5 مليون يورو، وشارك مع الملكي في 168 مباراة؛ سجل خلالها 31 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة.