السوق السعودي | اتحاد الكرة يُجبر اتحاد جدة على تسديد مبلغ 14 مليون ريال

ألزمت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكر ة القدم، اليوم الخميس، نادي الاتحاد بدفع مبلغ 11 مليون ريال لنادي القادسية، كمستحقات مالية في صفقة انتقال المهاجم هارون كمارا.

ونشرت الغرفة عبر موقع الاتحاد السعودي للعبة، قرارًا بإلزام نادي الاتحاد بدفع مبلغ ثلاث ملايين لنادي الاتفاق، كمستحقات مالية في صفقة انتقال اللاعب عبد الرحمن العبود.

كما ألزمت غرفة فض المنازعات، نادي الباطن بدفع مبلغ 100 ألف ريال للاعب عبد المحسن الصبحي، وحكمت للاعب حسن الحجي بمبلغ 81 ألف ريال مع عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة من نادي الطائي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، والقادسية في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.