بعد تجميده من جوارديولا وسلسلة إصاباته..أجويرو خارج تشكيلة مانشستر سيتي لسبب جديد!

كشف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا، قد خضع للحجر الصحي بالفعل، وذلك بعد مخالطته لأحد المصابين بالفيروس.

وكتب أجويرو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “لقد كنت بالفعل في الحجر الصحي بسبب مخالطتي لمصاب بالفيروس، وجاءت نتيجة آخر فحص لي إيجابية”.

وأضاف: “ظهرت علي بعض الأعراض وأنا أنفذ تعليمات الأطباء من أجل التعافي”.

“وتأتي إصابة أجويرو بكورونا في الموسم الحالي الذي يعاني فيه اللاعب من سوء الحظ، حيث تعرض لإصابة في الركبة وفي أوتارها الأمر الذي أجبره على الغياب لفترة طويلة.

ولعب أجويرو 141 دقيقة فقط في خمس مباريات خاضها في الموسم الحالي.

وقال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، يوم الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي إن فريقه يرغب في عودة أجويرو في أقرب وقت ممكن.

وأضاف جوارديولا: “سيرخيو لاعب يمكنه أن يصنع الفرص لنفسه ويحقق الفوز بنفسه، لكنه غير موجود معنا لفترة طويلة هذا الموسم”.

وبات أجويرو آخر لاعب يصاب بفيروس كورونا بعد آخرين منهم إيلكاي جوندوجان ورياض محرز وإيمريك لابورت.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.