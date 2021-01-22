سوق الانتقالات | أنقرة التركي يُخلص الأهلي من آليو بادجي

أعلن أنقرة جوشو التركي، عن ضمه للمهاجم السنغالي أليو بادجي قادمًا من فريق الأهلي المصري وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر الفريق عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، أن بادجي انضم إلى الفريق قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة.
وذكر الموقع أن اللاعب وقع عقد انضمامه للفريق في حضور رئيس النادي فاتح مبرت، الذي عبر عن تمنياته لبادجي بالتوفيق في الفترة المقبلة.
وقال ميرت للموقع الرسمي لناديه اليوم الخميس :”لقد أصبح فريقنا أقوى مع صفقات الإنتقالات التي تمت ومنها ضم بادجي،أتمني أن يظهر اللاعبون بشكل أفضل في المرحلة المقبلة “.
وكان بادجي قد انضم إلى الأهلي قادمًا من فريق رابيد فيينا النمساوي في يناير من العام الماضي.
ويحتل أنقرة جوجو المركز العشرين ( قبل الأخير) في ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة.
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