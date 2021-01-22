الدوري السعودي | مدرب الهلال يُعادل الرقم الأسطوري لبرودوم مع الشباب!

تمكن مدرب الهلال السعودي، رازفان لوشيسكو، من الوصول لرقم مميز، عقب فوز فريقه بالأمس على التعاون بثنائية نظيفة، ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستطاع لوشيسكو معادلة رقم مدرب الشباب السعودي السابق، البلجيكي ميشيل برودوم، كأسرع مدرب يصل إلى 100 نقطة في بطولة الدوري السعودي، حيث احتاج كل منهما إلى 44 مباراة للوصول إلى 100 نقطة.

ويقود رازفان لوشيسكو الهلال منذ صيف عام 2019، حيث حضر من باوك اليوناني، ونجح مع الزعيم في تحقيق دوري أبطال آسيا، والدوري، وكأس الملك.

وحاليا يحتل الهلال صدارة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ويلعب في المباراة المقبلة أمام الفيصلي ضمن الجولة الخامسة عشر.