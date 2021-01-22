سوق الانتقالات: ليفربول يوافق على إعارة قاتل برشلونة إلى الإنتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن موقف نادي ليفربول الإنجليزي من رحيل مهاجمه البلجيكي “ديفوك أوريجي” خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويرغب أكثر من نادٍ من بينهم إنتر ميلانو الإيطالي في استعارة أوريجي (25 عامًا) لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ليفربول لا يمانع إعارة أوريجي إلى الإنتر، في ظل تراجع دوره مع الفريق.

ويفضل المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب الاعتماد على الثلاثي: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، إلى جانب البرتغالي المصاب ديوجو جوتا.

ويحتاج إنتر ميلانو إلى مهاجم جديد بديل للثنائي: البلجيكي روميلو لوكاكو، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وقد وقع اختيار المدير الفني للنيراتزوري، أنطونيو كونتي على أوريجي.

وبنسبة كبيرة سيكون أوريجي حريصًا على الرحيل عن ليفربول هذا الشهر، من أجل ضمان مكانه في قائمة بلجيكا المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو) 2020 هذا الصيف.

انتقال أوريجي إلى الإنتر بالكاد يكون منطقيًا؛ لأن الفريق لديه أمثال: روميلو لوكاكو، أليكسيس سانشيز، لوتارو مارتينيز، وأندريا بينامونتي كخيارات في قلب الهجوم، وسيكافح المهاجم البلجيكي أيضًا من أجل المشاركة في المباريات باستمرار.

وشارك لاعب ليل الفرنسي السابق هذا الموسم في أربع مباريات فقط مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يسجل خلالها أي أهداف.

بالطبع الهدف الأكثر شهرة في مسيرة أوريجي مع ليفربول هو هدفه الرابع في شباك برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018/19 على ملعب آنفيلد، وهو الهدف الذي قاد الريدز لنهائي البطولة التي توج بها على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، بعد أن تغلب عليه في المباراة النهائية بهدفين دون رد، كان الهدف الثاني من نصيب المهاجم البلجيكي، بينما سجل الهدف الأول النجم المصري محمد صلاح من علامة الجزاء.

وانضم ديفوك أوريجي إلى ليفربول في يوليو 2014، من صفوف ليل الفرنسي نظير 11 مليون جنيه إسترليني، ولعب منذ ذلك الحين 150 مباراة مع الريدز بمختلف البطولات؛ تمكن خلالها من تسجيل 35 هدفًا وصناعة 13 آخرين.