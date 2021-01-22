الامارات | جوناثاس يستكشف رياضة صيد الصقور

شكرا لقرائتكم خبر عن جوناثاس يستكشف رياضة صيد الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يناير 2021

أبدى لاعب الشارقة، البرازيلي جوناثاس دي جيسوس، إعجابه برياضة صيد الصقور، بعدما نشر صورة على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء استكشافه رياضة صيد الصقور خلال رحلة سفاري قام بها في دبي، إذ أمسك اللاعب البرازيلي صقراً والتقط صورة وهو يمسك به.

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