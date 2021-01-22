اخبار الرياضه

الامارات | جوناثاس يستكشف رياضة صيد الصقور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جوناثاس يستكشف صيد الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يناير 2021

أبدى لاعب الشارقة، البرازيلي جوناثاس دي جيسوس، إعجابه برياضة صيد الصقور، بعدما نشر صورة على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء استكشافه رياضة صيد الصقور خلال رحلة سفاري قام بها في دبي، إذ أمسك اللاعب البرازيلي صقراً والتقط صورة وهو يمسك به.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا