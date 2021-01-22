الامارات | مكريغور يواجه الأميركي بورييه في «يوف إس سي» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن مكريغور يواجه الأميركي بورييه في «يوف إس سي» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار غداً إلى منافسات جزيرة النزال من «يو إف سي» في أبوظبي، حيث موعد النزال الكبير بين بطل العالم الأيرلندي كونور مكريغور والأميركي داستن بورييه. وأعلنت، أمس، مؤسسة أبوظبي للإعلام عن نقل الحدث عبر تطبيق «UFC Arabia». ويقام النزال في حلبة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

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