الامارات | العاصفة والرئاسة يتصدران «اليذاع» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة والرئاسة يتصدران «اليذاع» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منافسات تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، في سادس أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس الذي يختتم 27 الجاري، مواصلة هجن العاصفة وهجن الرئاسة تألقهما في الأشواط الرئيسة، إذ أقيمت 13 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات في نادي دبي للهجن بالمرموم، تقاسما خلالها صدارة أشواط سن اليذاع.

وقاد المضمر المميز لهجن العاصفة، غياث الهلالي، المطية «الشاهينية» لصدارة التحدي الرئيس لليذاع البكار المحليات، مسجلة 8:57:1 دقائق، بينما حسمت هجن الرئاسة صدارة الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات، بعدما قاد المضمر، سلطان محمد الوهيبي، «الوثبة» إلى المركز الأول بتوقيت 8:51:5 دقائق.

وعادت هجن العاصفة إلى القمة مجدداً في الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات عن طريق «شاهين»، بزمن 8:55:6 دقائق، وحصلت هجن الرئاسة على المركز الأول بوساطة «سمران»، الذي قاده محمد زيتون المهيري، إلى صدارة اليذاع الجعدان المهجنات بتوقيت 8:56:4 دقائق.

من جهة أخرى، دخلت هجن العاصفة بقوة في أول أشواط الفترة الصباحية في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار 16 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، وحققت «الشاهينية» لقب الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة 8:59:6 دقائق، بينما قاد مضمر هجن الرئاسة، محمد زيتون المهيري، «جمرة» إلى صدارة البكار المهجنات في الشوط الثاني بزمن 9:02:5 دقائق.

وعاد المضمر نفسه ليواصل الإبداع من خلال الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات، بقيادته «شاهين» لهجن الرئاسة إلى المركز الأول بزمن 8:59:4 دقائق، كما تألق شعار هجن الرئاسة مجدداً في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، وقدم من خلاله «متعب»، بقيادة سلطان الوهيبي، أداءً قوياً واستحق الصدارة بزمن 9:07:3 دقائق.

- «العاصفة» و«الرئاسة» تقاسما الصدارة في 13 شوطاً لمسافة ستة كيلومتر.

- أقيمت، أمس، منافسات اليوم السادس، على أن يكون الختام 27 الجاري.

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