الامارات | أول ألقاب «زمن كورونا» يفتح شهية شباب الأهلي والشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن أول ألقاب «زمن كورونا» يفتح شهية شباب الأهلي والشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتنافس الشارقة مع شباب الأهلي على أول ألقاب الموسم الجديد وهو اللقب الأول في زمن جائحة فيروس كورونا، عندما يلتقيان في كأس سوبر الخليج العربي، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، إذ يسعى "الملك" للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه والثانية منذ تطبيق الاحتراف في 2008، خصوصاً أن الشارقة حقق اللقب مرة واحدة في 1993، كما أنه حامل لقب النسخة الماضية، بينما يأمل "فرسان دبي" أن يحقق اللقب للمرة الخامسة ويعادل رقم العين الأكثر تتويجاً باللقب.

وستفتح النسخة الـ 13 من كأس السوبر شهية كل من شباب الأهلي والشارقة لحصد المزيد من الألقاب في الموسم الحالي، خصوصاً أن "فرسان دبي" ينافس على بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، كما أن "الملك" يتصدر لائحة ترتيب الدوري وينافس أيضاً على بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

وتعد هذه المباراة تكراراً لمباراة الفريقين في الموسم الماضي، إذ يخوض "الملك" المباراة بصفته بطلاً للدوري، بينما يلعب "فرسان دبي" اللقاء بصفته بطل كأس رئيس الدولة، وكان الشارقة قد تفوق على شباب الأهلي في نسخة 2019 بركلات الترجيح.

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