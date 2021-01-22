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الامارات | أكثر من 100 لاعب ولاعبة في «تنس دبي الشاطئية»

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دبي ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 لاعب ولاعبة في «تنس دبي الشاطئية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الساعة العاشرة، صباح اليوم، منافسات بطولة دبي للتنس الشاطئية (BT50) بنسختها الثانية، التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، بإشراف الاتحاد الدولي ومجلس دبي الرياضي، وتقام بالتعاون مع مجموعة الحبتور الدولية في فندق حبتور غراند، و(إم باور) للخدمات في منطقة الميناء السياحي بدبي. ويشارك في البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 32 دولة، بينهم أبطال الإمارات. ومن أبرز المشاركين، ثلاثة من المصنفين الـ10 الأوائل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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