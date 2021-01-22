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الامارات | 11 شوطاً في الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز بالشارقة

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الشارقة ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شوطاً في الأسبوع الرابع لدوري قفز الحواجز بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف نادي الشارقة للفروسية، اليوم وغداً، منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي. ويشهد الأسبوع إقامة 11 شوطاً. وخصصت منافسات اليوم لمشاركة الفرسان المبتدئين، والأشبال وفرسان المستوى الثاني، والناشئين وفرسان الشباب والفئة الأولى.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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