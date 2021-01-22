الامارات | كوندي ينفذ برنامجاً بدنياً بإشراف زوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن كوندي ينفذ برنامجاً بدنياً بإشراف زوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يناير 2021

رفض لاعب فريق الظفرة، الإسباني بيدرو كوندي، الراحة التي حصل عليها الفريق بعد نهاية الدور الأول، إذ واصل تنفيذ برنامج بدني خاص برفقة زوجته أخصائية التغذية، إيزابيل ايلتنزا، وذلك من أجل الوصول لمرحلة متقدمة من الجاهزية. وكان اللاعب انتقل لصفوف الظفرة قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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