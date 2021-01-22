الامارات | البطائح يواجه نفط العراق في قمة «دولية خورفكان» للصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يواجه نفط العراق في قمة «دولية خورفكان» للصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم، في الساعة الثالثة عصراً، منافسات النسخة الثانية لبطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات، وتفتتح المباريات من خلال لقاء خورفكان وكلباء، بينما يواجه، عند الخامسة مساء، الحمرية نظيره مليحة، ثم عند الساعة السابعة مساء تقام مباراة القمة بين البطائح بطل النسخة الماضية، وفريق نفط الوسط العراقي، على أن تختتم المنافسات بمباراة دبا الحصن والشارقة في التاسعة مساء. يذكر أن جائزة بطل المسابقة تصل إلى 15 ألف دولار، بينما ينال الوصيف 10 آلاف دولار.

وتشارك في البطولة 10 فرق موزعة على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ثلاثة فرق، باستثناء مجموعة واحدة تضم أربعة فرق، وتقام منافسات البطولة من 22 إلى 27 الجاري.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، العميد عبدالملك جاني، في تصريح صحافي: «كنا السبّاقين بالعودة إلى المنافسات داخل القاعات الرياضية خلال أزمة (كورونا)، عند استئناف نشاطات الموسم الماضي، واليوم عززنا ذلك بتنظيم أول بطولة دولية في الرياضات الجماعية، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية، والفضل في ذلك يعود إلى التعاون المشترك بين كل المؤسسات داخل الدولة، ونتمنى أن تنجح هذه البطولة وسواها لمزيد من التألق».

مباريات اليوم

خورفكان - كلباء 15:00

الحمرية - مليحة 17:00

البطائح - نفط الوسط 19:00

دبا الحصن - الشارقة 21:00

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