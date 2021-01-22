الامارات | «فيفا» يشكّك في أحقية رونالدو بلقب «الهداف التاريخي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يشكّك في أحقية رونالدو بلقب «الهداف التاريخي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة «أس» الإسبانية إن الرقم المذهل الذي سجله البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بـ760 هدفاً، بعد هدفه في شباك نابولي، أول من أمس، خلال الفوز بكأس السوبر الإيطالي 2-صفر، أثار بعض الشكوك في أحقية رونالدو بلقب أفضل هداف في تاريخ الكرة.

وقالت إن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يشكك في الأمر. وتخطى رونالدو (35 عاماً) الرقم التاريخي المسجل لنجم التشيك الراحل، جوزيف بيكان (759)، الذي لعب لمنتخبَي النمسا وتشيكوسلافكيا (سابقاً) بين 1933 و1949. وقالت إن مسؤولين عن الإحصاءات في «فيفا» يرون أن بيكان سجل 805 أهداف خلال مسيرته المميزة. وسجل رونالدو 760 هدفاً، بينها 311 في «الليغا» و134 في أبطال أوروبا، و84 في الدوري الانجليزي، و102 دولياً مع البرتغال، و450 مع ريال مدريد، أما مع اليوفي فسجل 32 هدفاً في آخر 32 مباراة.

- رونالدو تفوّق على التشيكي بيكان بـ760 هدفاً.

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