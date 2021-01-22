«لن أذهب إلى قطر.. علي لطفي لم يكن سيئا».. والمباراة «فيلم رعب».. ماذا قال «موسيماني» بعد لقاء المقاولون؟

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، عن فوز فريقه الصعب والمتعثر على نظيره فريق المقاولون العرب، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد «الأهلي we السلام»، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2020-2021.

فيلم رعب

وقال «موسيماني» خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «فيلم رعب اليوم، مباراة قوية، ككرة قدم كان هناك مشاعر كثيرة في المباراة، أهدرنا فرص كثيرة في الشوط الأول وحدث هذا قبل ذلك، وكان يجب أن نعمل على ذلك، والأهلي يستمتع وهو يلعب تحت الضغط». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: «الوضع خطر في عدم ترجمة الفرص لأهداف، من الممكن ألا تستطيع العودة للمباراة مرة أخرى، لكن يمكننا التحدث عن الإيجايبات وهي روح الأهلي والعودة في النتيجة، وأن يكون لديك إيمان أن تفوز، ولم أتعصب منذ وصولي لمصر مثلما تعصبت بين شوطي هذا اللقاء».

وتابع: «كان يجب علي أن أصرخ وأوجه، لازم أشيد بالجهاز التقني الخاص بي فقد قمنا بتغيير أشياء كثيرة في خطة المباراة والتشكيل 3 مرات ونعمل ضد الوقت من أجل تحسين الفاعلية، أفشة لعب 8 ولعبت ب2 رأس حربة، التغييرات كانت فعالة وسجلنا منها هدفين بعد التقدم بثلاثة أهداف لعبت بثلاثة في الخلف، وغيرت الطريقة لـ3-4-3»

علي لطفي لم يكن سيئا

وواصل قائلا: «علي لطفي لم يكن سيئا، فلم نكن ندافع بشكل قوي، وهذا جزء من كرة القدم، وعند العودة للمنزل سوف أشاهد إذا كان لنا ركلة جزاء أو لا، كهربا لاعب مهم بالنسبة لنا وكان سببا في فوزنا في عديد المرات، وتغييره فني وتقني وفقا لمجريات المباراة»

لن أذهب إلى قطر للعب بطريقة دفاعية

وأردف: «مباراة بيراميدز فرصة كويسة لتقييم نفسنا قبل السفر، وأنا لن أذهب إلى قطر للعب بطريقة دفاعية، وأتمنى ألا توجد أي حالة كورونا قبل السفر ولا يوجد معي لاعب أساسي وآخر بديل، لا يوجد لاعب ضامن مركزه معي»

وأكمل: «إذا كانت المباراة المقبلة الشناوي موقوف فيها، سوف يلعب علي لطفي، فقد لعب نصف نهائي أفريقيا، لكن محمد الشناوي هو رقم 1 رغم حبي لعلي لطفي ولا أريد أن نحدث أي مشكلات»

السولية

واختتم: «لا يوجد حلول ثانية أمامي، السولية لاعب مهم ويحتاج إلى جاهزية أكثر، وأتمنى التغلب على التباين في المستوى وأن نصل لتشكيل ثابت»