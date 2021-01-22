شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد المقاولون .. شوبير: بدر بانون خضع لمسحة كورونا وينتظر النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير فى برنامجه ملعب أون على قناة أون تايم سبورت 1، أن المغربى بدر بانون لاعب الأهلى، أخبر الجهاز الطبى بشعوره بتكسير فى الجسم و"رشح"، وهو ما جعل مسئولى الأهلى يخضعون اللاعب لمسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وينتظر اللاعب نتيجة المسحة خلال الساعات المقبلة.

واستبعد الجهاز الفنى للأهلى المغربى بدر بانون مدافع الفريق الأحمر من تشكيل الأهلى الأساسى فى مباراته ضد المقاولون العرب، والتى جمعتهما على استاد "الأهلى we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدورى المصرى الممتاز، بسبب شكوى اللاعب من نزلة برد حرمته من المشاركة فى لقاء ذئاب الجبل.

وقرر مسئولو النادى الأهلى عزل أكرم توفيق لاعب الفريق بعدما أُصيب بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية فقد خضع اللاعب لمسحة مع باقى لاعبى الفريق أمس الأول، الثلاثاء، وجاءت نتيجتها إيجابية ليقرر مسئولو الأهلى عزل اللاعب ومنحه بروتوكول العلاج والتعافى من الفيروس، على أن يخضع لمسحة أخرى خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى تعافيه من كورونا، وخرج أكرم توفيق من قائمة الأهلى لمباراة المقاولون العرب التى أقيمت مساء الخميس، فى الدورى بسبب غصابته بكورونا.

من ناحية أخرى، نجح الأهلى فى تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلى we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلى بالخطأ فى مرمى فريقه، ثم سيف الدين الجزيرى، فيما سجل ثلاثية الأهلى، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى أفشة.

ويرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري" مؤقتا" من الزمالك الذى سيلعب مع أسوان يوم السبت المقبل فى الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقى فى المركز الثانى عشر.