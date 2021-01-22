شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم لـ أحمد الأحمر : ألف مبروك يا فخر العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أسامة عبد الكريم، مدرب حراس مرمى المنتخب المصرى الأولمبى لكرة القدم، اللاعب أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد، عقب الأداء الجيد وحصوله على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الفراعنة أمام روسيا بمونديال اليد المقام فى مصر حاليا، عقب نشر صورة لهم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "ألف مبروك يا فخر العرب".

وسيطرت حالة من السعادة على الجماهير المصرية، بعدما حصد قائد منتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر، لقب رجل مباراة الفراعنة وروسيا بالدور الرئيسى لمونديال 2021، خاصة أن الجميع يأمل فى ظهور الأحمر بمستواه المعهود، ليساعد الفريق للوصول لأبعد نقطة بالمونديال، ويلقب الأحمر بـ"ميسى" كرة اليد، فى إشارة إلى مهارته العالية، على غرار النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

واستطاع أحمد الأحمر أن يحصد لقب رجل مباراة الفراعنة وروسيا فى المباراة التى أقيمت على صالة استاد القاهرة، رغم أنه شارك بدلا من حسن رمضان، وحسم فراعنة اليد نتيجة مباراته بالفوز بنتيجة (28- 23)، بالجولة الأولى فى المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى لبطولة العالم، والتى تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا.

وأثبت الأحمر لمتابعى البطولة العالمية أنه ذهب لا تغيره السنوات أو الإصابات، بل يحتفظ بمستواه، وقيمته الفنية التى تزيد وترتفع مع كثرة البطولات والمباريات، ليكون ذهب الفراعنة الذى لا يصدأ.