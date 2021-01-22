شكرا لقرائتكم خبر عن موسيس يتخلف عن حضور تدريبات غزل المحلة و يغيب عن لقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب النيجيري أيدو موسيس مهاجم فريق غزل المحلة عن تدريبات الفريق اليوم رغم أن الجهاز الفنى بقيادة خالد عيد تواصل مع اللاعب من أجل الحضور الى المحلة اليوم والاجتماع معه قبل نزوله لمران استعدادا للقاء الإسماعيلي القادمة والمقرر لها مساء السبت .

موسيس رفض الذهاب الى المحلة حسب ما طلبه الجهاز الفنى مما يزيد الفجوة بينه وبين ادارة النادي ومن المتوقع ان تكون هناك عقوبات عليه من قبل الجهاز الفني خاصة و أن اللاعب اشتبك مع زملائة خلال معسكر الفريق أستعدادا لمباراة أسوان التى أنتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بهدف لكل فريق وعلى أثرها قام خالد عيد بايقاف اللاعب لحين التحقيق معه ولكنه لم يحضر مرة اخرى .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيرة الاسماعيلى ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الممتاز المصرى و التى سوف يقام اللقاء على ملعب المحلة يوم السبت المقبل فى تمام الساعة الثانية و النصف ظهرا .

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف بينما يحتل غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط .