شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يستعيد ذكريات القاضية ممكن فى مباراة الأهلي والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد مجدى قفشة أسطورة "القاضية ممكن" فى الأهلى، التى فعلها فى مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضى ليقود الأهلى للفوز بهدفين لهدف ويتوّج باللقب القارى، حيث عاد اللاعب للتألق مرة أخرى وسجل هدفاً قاتلاً فى مباراة المقاولون العرب اليوم فى الدورى قاد به الأهلى للفوز وحصد النقاط الثلاثة.

ونجح قفشة فى تسجيل الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 81، من تسدية قوية سكنت شباك حارس المقاولون العرب لينهى صيامه منذ هدفه فى لقاء الاتحاد السكندرى يوم 1 ديسمبر الماضى، فى نصف نهائى كأس مصر، حيث أنهى اللاعب صيام 52 يوما عن التهديف بعدما سجل هدفاً مُثيراً أمام المقاولون العرب فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلى we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهاف لهدفين.

ونجح الأهلى فى تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلى we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلى بالخطأ فى مرمى فريقه، ثم سيف الدين الجزيرى، فيما سجل ثلاثية الأهلى، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة.

ويرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري "مؤقتا" من الزمالك الذى سيلعب مع أسوان يوم السبت المقبل فى الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقى فى المركز الثانى عشر.

ونجحت دكة بدلاء الأهلى فى تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذئاب الجبل، ليستعيد الأهلى ذاكرة الانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: على لطفى، محمد هانى، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، على معلول، حمدى فتحى واليود يانج وقفشة وحسين الشحات، والتر بواليا ومحمود كهربا، وشهدت المباراة استبعاد الدولى المغربى بدر بانون رغم دخوله القائمة عقب مران الأمس وسبق أن خرج محمد الشناوى من القائمة للإيقاف.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب، كلاً من: حسن شاهين، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامى، وسيم النغموشى ومحمد مجلى وباسم على ومحمد حمدى زكى، أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري.