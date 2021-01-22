7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 / 1 / 2021 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة يرفض تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز

اتحاد الكرة يرفض تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى وبيراميدز

رفضت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، طلب نادى بيراميدز بتعيين حكام أجانب لمباراته أمام النادى الأهلى يوم 26 يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ريمونتادا "الدكة" ترفض السقوط وتقود الأهلي لافتراس الذئاب 3 -2

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز .

رسمياً.. مباراة أسوان والزمالك فى استاد بتروسبورت

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة أسوان والزمالك، المقرر لها الخامسة من مساء يوم السبت المقبل ، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت بشكل رسمي ، بدلاً من إقامتها باستاد أسوان .

الزمالك في بيان رسمي : لن نقف مكتوفى الأيدي أمام عدم تحقيق العدالة

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن واقعة تخفيض عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز

الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا لمواجهة أسوان في الدورى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم فى الزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتى خضع لها لاعبو الزمالك، استعدادا لمواجهة أسوان المقررة إقامتها بعد غد السبت بالدورى الممتاز.

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل القاهرة الأسبوع المقبل لحضور نهائى مونديال اليد

يصل الألماني توماس بخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية القاهرة منتصف الأسبوع المقبل لحضور نهائيات كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخبا عالميا.

اتحاد الكرة يعلن رسميا تأجيل مباراة الاتحاد والمقاصة بسبب كورونا

قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى التي كان مُقرراً لها بعد غد السبت لتقام يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، بسبب ظهور أكثر من 5 حالات كورونا بين لاعبى زعيم الثغر.