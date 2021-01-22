شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 21 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 21 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مباراة أسوان والزمالك فى استاد بتروسبورت وسلبية مسحة جميع لاعبى الفريق

رسمياً.. مباراة أسوان والزمالك فى استاد بتروسبورت

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة أسوان والزمالك، المقرر لها الخامسة من مساء يوم السبت المقبل ، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت بشكل رسمي ، بدلاً من إقامتها باستاد أسوان .

الزمالك في بيان رسمي : لن نقف مكتوفى الأيدي أمام عدم تحقيق العدالة

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن واقعة تخفيض عقوبة محمد الشناوى حارس الأهلي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز

الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا لمواجهة أسوان في الدورى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم فى الزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتى خضع لها لاعبو الزمالك، استعدادا لمواجهة أسوان المقررة إقامتها بعد غد السبت بالدورى الممتاز.

حازم إمام يحذر الزمالك : الأهلى بيعرف يرجع لقمة الدوري

يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الفارس الابيض مطالب ببذل جهد مضاعف للحفاظ على قمة الدوري لأن الأهلى بيعرف يرجع للقمة ، وقال الثعلب الصغير فى برنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" يوسف أوباما ماشى كويس فى الزمالك ولأول مرة يستمر بأداء متميز فترة طويلة ، طول عمره يتألق فترة ثم يختفى لكن حالياً لو استمر على هذا الوضع سوف يجد لنفسه مكان فى تشكيلة منتخب مصر".

تقارير: سانت إيتيان يصرف النظر عن مصطفى محمد ويفاوض مدافع برشلونة