شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى لـ تليفزيون الخليج 365: دفاع الأهلى ثغرة خطيرة.. ويجب إراحة الشحات ومعلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى، مهاجم الأهلى الأسبق، أن خط الدفاع فى النادى الأهلى يعانى من مشاكل كبيرة تتسبب فى أهداف سهلة لا يجوز أن تدخل مرمى فريق كبير مثل الأهلى .

وأضاف كشرى، فى تصريحات للاستوديو التحليلى الذى يقدمه عمر الأيوبى فى تليفزيون الخليج 365، أن هناك علامات استفهام حول خط الدفاع الذى يعانى من بطء ياسر إبراهيم، وغياب سعد سمير رغم شفائه، ومشاركة أحمد بيكهام فى مركز الظهير الأيمن خطأ، ويجب أن يشارك فى مكانه الأصلى وهو المساك والذى يتألق فيه، فلماذا لا يتم الدفع به؟

ووجه مهاجم الأهلى نصيحة لموسيمانى بضرورة التركيز فى الأخطاء الدفاعية وعلاجها، لأن هناك مشاكل واضحة ويجب علاجها، لأن فوز الأهلى يجعل الناس تصمت، بينما هناك مباريات قوية قادمة ستكشف الثغرات الدفاعية.

وطالب أحمد كشرى الجهاز الفنى للأهلى بضرورة منح حسين الشحات وعلى معلول لاعبى الأحمر قسطا من الراحة لأنهما يبذلان مجهودا كبيرا ويشاركان باستمرار، ويجب إراحتهما حتى يستعيدا نشاطهما وحيويتهما لأنهما قوة ضاربة واستمرارهما بهذا الشكل يحرقهم.

وحقق النادى الأهلى فوزا مثيرا على المقاولون العرب بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم فى إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى، باستاد السلام، تقدم المقاولون بهدفين فى الشوط الأول أحرزهما أيمن أشرف مدافع الأهلى فى مرماه وسيف الدين الجزيرى، وأحرز أهداف الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة.