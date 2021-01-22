شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تقديم التماس لدى الكاف لتخفيف عقوبة مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى مسئولى الزمالك لتقديم التماس خلال الساعات المقبلة، للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لتخفيف عقوبة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، وذلك بعد القرار الذى أعلنته لجنة الانضباط بالكاف قبل ساعات، بإيقاف اللاعب مصطفى محمد أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادى الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه، على خلفية الأحداث التى تبعت مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف.

وكان مصطفى محمد قد اشتبك مع حسين الشحات لاعب الأهلى عقب انتهاء نهائى أفريقيا والذى شهد أحداثا مؤسفة أظهر خلالها الحكم الجزائرى مصطفى غربال الكارت الأحمر لهما وكتب فى تقريره ما دار مما جعل الكاف يصدر عقوبة بالإيقاف لكلا منهما أربع مباريات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.