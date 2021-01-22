شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: توتر الأهلى أثر على اللاعبين وموسيمانى مدرب خبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم شطة، نجم الأهلى الأسبق، أن هناك حالة من التوتر تسيطر على النادى الأهلى في الفترة الحالية، بسبب انتقادات عدم تسجيل أهداف، وهو ما انعكس على اللاعبين وأدائهم في الملعب، فظهروا متوترين في المباريات.

وأضاف شطة، في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يقدمه هانى رمزى على قناة الأهلى، أن لاعبى الفريق يحتاجون إلى الثقة فى أنفسهم، لذلك لا بد أن يكون هناك صبر على اللاعبين، خاصة أن موسيمانى لديه خبرة ويستطيع اكتشاف الأخطاء، ومعالجتها خاصة إهدار الفرص والأهداف، وهو ما ظهر فى إدارته للمباراة امام المقاولون العرب اليوم بشكل مميز.

وقال شطة إن الدليل على الاحتياج إلى الثقة ما حدث مع فلافيو عندما قدم إلى النادى الأهلى، وكان يعانى من عدم التهديف، ونال انتقادات واسعة من الجماهير ولكن بعد أن تم منحه الثقة التى يحتاجها أصبح هداف الفريق.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى ريمونتادا بالجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى.