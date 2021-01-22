شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى لـ"تليفزيون الخليج 365 ": الأهلى أصطاد ذئاب الجبل رغم أخطاء موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى نجم الاهلى الأسبق أن مباراة اليوم بين الاهلى والمقاولون ، فاز فيها الأحمر بخبرات ومهارات لاعبيه رغم الأخطاء الكثيرة في إدارة المباراة من تشكيل ومراكز اللاعبين .

وكشف نجم الاهلى السابق في تصريحات للاستوديو التحليلى الذى يقدمه عمر الأيوبى فى تليفزيون الخليج 365، ان إدارة موسيمانى للمباراة كانت بها بعض الأخطاء ء ، لان سيناريو اللقاء كان متوقع من المقاولون الذى يقبع في مركز متأخر بجدول الدورى ومستوى لاعبيه مهزوز ، بالدفاع في وسط ملعبهم ولكن أداء لاعبو الاهلى دفعهم للهجوم والتقدم باهداف في الشوط الأول .

وأضاف مهاجم القلعة الحمراء الأسبق أن التغييرات التي قام بها الاهلى نجحت في تعديل النتيجة رغم الأخطاء الموجودة ، ولولا الفوز لكان هناك كلام أخر ممكن يتقال ، ولكن الفوز يغلق كل الأبواب أمام الانتقادات او الحديث عن السلبيات .

وقال كشرى ان حمدى فتحى وديانج كانا يؤديان بشكل جيد ، ومشاركة عمرو السولية تاتى لتجهيزه بعد فترة طويلة من الابتعاد بسبب كورونا التي شفى منها مؤخرا .

وأنتقد مهاجم الاهلى السابق ، مشاركة ياسر إبراهيم مدافع الفريق كان خطا لانه لاعب بطئ وكان يجب مشاركة لاعبين من أصحاب السرعات للتعامل مع الهجمات المرتدة التي نفذها لاعبو المقاولون بنجاح كبير .

وحقق النادى الأهلى فوز مثير على المقاولون العرب بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى ، بإستاد السلام ..تقدم المقاولون بهدفين في الشوط الأول أحرزهما أيمن اِشرف مدافع الاهلى في مرماه وسيف الدين الجزيرى ، واحرز اهداف الاهلى طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى أفشة .