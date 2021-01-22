شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات منحت الأهلى لقب بطل الـ"ريمونتادا" على طريقة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق الأهلى تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على استاد "الأهلى we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدورى المصرى الممتاز .

المقاولون فاجأ الأهلى بثنائية فى الشوط الأول عن طريق أيمن أشرف مدافع الأهلى بالخطأ فى مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيرى، ليرد الأهلى بثلاثية فى الشوط الثانى عن طريق طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدورى من الزمالك الذى سيلعب مع أسوان يوم السبت فى الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقى فى المركز الثانى عشر.

ولم تكن هذه المباراة الوحيد الذى يستطيع العودة بعد التأخر فى النتيجة، بل سبقها العديد من المباريات والتى صنعت إنجازات مدوية للأهلى نستعرض منها أبرز 5 مواجهات فى التقرير التالى:

تعد مواجهة الجيش فى 2009 الأبرز فى ذاكرة عشاق الأهلى، حيث تقدم فريق الجيش بهدف نظيف، ومن ثم عادل أبو تريكة النتيجة للشياطين الحمر وأحرز أحمد فتحى الهدف الثانى فى آخر دقائق المباراة ومن ثم محمد طلعت الذى أردف الهدف الثالث فى شباك لاعبى فاروق جعفر، المدير الفنى لطلائع الجيش حينها.

وبفضل هذه المباراة فقد ذهب الأهلى إلى مباراة فاصلة مع الإسماعيلى باستاد المكس بالإسكندرية، ونجح المارد الأحمر بالانتصار عن طريق هدف نظيف سجله الأنجولى أمادو فلافيو ومن ثم توج النادى الأهلى بلقب الدورى المصرى حينها.

الجونة فاجأ الأهلى بهدف عن طريق محمد نادى فى الدقيقة الـ13 خلال لقاء الذهاب، والذى أقيم فى الجولة السابعة، ليعود الأهلى فى النتيجة وينتصر 2\1 على الجونة بعد أن أحرز أحمد الشيخ هدف المارد الأحمر الأول ومن ثم سجل أحمد على هدف عن طريق الخطأ فى مرمى فريقه بالجونة.

وفى لقاء العودة وتحديدًا خلال الجولة الـ24 وعلى ملعب خالد بشارة، تقدم للجونة محمد ناجى جدو فى الدقيقة الـ53 وعادل النتيجة للأحمر كريم نيدفيد ومن ثم عزز ناصر ماهر تقدم الفريق الأحمر.

فى واقعة مشابه لمباراة المقاولون بتأخر الأهلى بهدفين فى الشوط الأول لمباراته أمام الاتحاد موسم 2004-2005، ليظن الجميع أن المارد الأحمر قد سقط ولكنه يكشر عن أنيابه بالثلاثة فى الشوط الثانى ويحقق الفوز وسط ذهول الجميع.

ليلة جميلة عاشها الأهلى ولكن بعيدا عن الدورى الممتاز بل فى أدغال أفريقيا، مباراة شهيرة جمعت أبناء التتش بالملعب المالى فى دورى الأبطال 2012 فخسر بطل مصر ذهاباً بهدف وتأخر على ملعبه مع شوط المباراة الأول، إلا أن أبوتريكة عاد بثلاثية للتاريخ ومنح فريقه بلوغ مرحلة المجموعات.