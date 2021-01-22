شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك سيتعاقد مع رأس حربة أجنبي على حساب أوناجم أو أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور أن الزمالك سيتعاقد مع رأس حربة خلال أيام ولكن أجنبي وليس لاعبا في الدوري المصري، موضحا أنه سيكون على حساب حميد أحداد أو محمد أوناجم لافتا إلى أن باتشيكو المدير الفني غير مقتنع بأى مهاجم في الدوري المصري.

قال خالد الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك إن مسئولو القلعة البيضاء تلقوا عرضًا جديدًا من شباب المحمدية المغربي لشراء حميد أحداد، وطالبوا بالرد خلال الأيام القليلة القادمة وحسم الأمر.

ومن ناحية أخري كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم فى الزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، والتى خضع لها لاعبو الزمالك، استعدادا لمواجهة أسوان المقررة إقامتها بعد غد السبت بالدورى الممتاز وأكد أسامة أن المسحة التي خضع لها الفريق جاءت سلبية لجميع اللاعبين، قبل مواجهة أسوان التي ستقام على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الزمالك قمة الدورى الممتاز برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، حيث استطاع الفوز في 6 مباريات وتعادل مباراة واحدة ولم يتعرض لأى هزيمة حتى الآن.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة أسوان والزمالك، المقرر لها الخامسة من مساء يوم السبت المقبل ، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، باستاد بتروسبورت بشكل رسمي ، بدلاً من إقامتها باستاد أسوان .