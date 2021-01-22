شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون بعد هزيمة الأهلي: اللاعبون لم يصدقوا أنفسهم وثقتنا كاملة في النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن مجلس الإدارة لم يفكر في رحيل عماد النحاس مطلقاً بعد الخسارة من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة التاسعة والتى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الأهلي وي السلام بمسابقة الدوري العام، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لم يتطرق أحد إلى أمر رحيل عماد النحاس من قريب أو بعيد، وواثقون في الجهاز الفني.

أضاف: سبب خسارة اليوم أن اللاعبين لم يصدقوا أنهم يمكنهم الفوز على الأهلي بعد التقدم بهدفين ولذلك تراجع المستوى في الشوط الثاني، ونركز على الفترة المقبلة، هي الأهم بالنسبة للفريق.

في سياق أخر، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" توقيع عقوبة الإيقاف على أحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، لمدة 6 مباريات في حالة مشاركته مع فريقه في البطولات المقبلة للكاف، مع تعليق أربع منها شرط ألا يكون اللاعب مذنبًا بارتكاب سلوك مماثل لمدة ال 24 شهرًا المقبلة،بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دولار لسوء السلوك مع حكم مباراة المقاولون والنجم الساحلي التونسي.

وكان أحمد الشيمى، لاعب المقاولون العرب، قد وجه اعتذارا إلى حكم مباراة النجم الساحلى، وذلك عقب واقعة البصق التى شهدتها نهاية مباراة النجم والمقاولون بالكونفدرالية، والتى أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وانتهت بفوز النجم بهدفين لهدف وخروج المقاولون من دور الـ 32 من الكونفدرالية، حيث توجه الشيمى صوب الحكم عقب إطلاق صافرة النهاية وقام بالبصق عليه.

وكتب الشيمى عبر حسابه على فيس بوك: "أنا بعتذر للحكم ولنادى المقاولون ولمجلس الإدارة والجهاز الفنى ولأهلى عن الموقف اللى حصل النهاردة، مكنتش أقصد خالص والموضوع رد فعل منى من غير تفكير، واللى يعرفنى يعرف كويس إن دى مش أخلاقى ولا إنى أقصد أعمل رد فعل زى ده، تانى مرة أنا آسف لأى حد المشهد ضايقه".