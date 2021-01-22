شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: يجب التركيز على تطوير الملاعب.. ولدينا إمكانيات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حازم إمام عضو اللجنة الرياضية بمجلس النواب، إن كرة القدم صناعة ويجب التركيز على تطوير الملاعب، ومصر لديها إمكانيات كبيرة، وملاعب جيدة ويجب الحفاظ عليها من خلال المتابعة والصيانة، مشيرا إلى أنه قد طلب من وزير الشباب والرياضة اتخاذ إجراءات لحماية اللاعبين من فيروس كورونا قبل أولمبياد طوكيو. وتابع إمام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن وزير الشباب مهتم اهتماما كبيرا بمراكز الشباب، والتي تعمل على إخراج العديد من اللاعبين الممتازين، مشيرا إلى أنه لابد من توفير موارد مالية لها خاصة في القرى ويجب التركيز عليها، مضيفا أن وزير الشباب والرياضة لم يدلِ بموعد انتخابات اتحاد الكرة ووعد بإلقاء بيان يوضح كافة الملابسات حولها. ومن جانب أخر، وجه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، جرس إنذار مبكر، لحماية اللاعبين المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، والحفاظ عليهم من أى أضرار قد تصيبهم وتمنع مشاركة أحدهم في الدورة وتحرم مصر من أي ميدالية منتظرة.

ووجه حازم إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، مجموعة من الاستفسارات للدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، حول بعض الأمور التى تخص قطاع الرياضة بشكل عام.

وأوضح حازم إمام، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، طالبت في حضور وزير الرياضة ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية لحماية لاعبينا في الاولمبياد، مضيفا " يشارك من مصر 129 لاعبا في دورة طوكيو ومن ثم أطالب بضرورة الحفاظ عليهم منعا لا قدر الله لتعرض أي لاعب من بينهم للخطر"، مشددا: "لا نريد أن نكرر ما حدث مع منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا بتونس.. لقد أحزننا وأزعجنا جميعا الامر ونرفض حدوثه مجددا، وليكن لنا بمثابة صدمة التصحيح لما هو قادم".

وكشف نجم الزمالك الأسبق، تطرقت في حديثى لوزير الرياضة، على ضرورة معرفة الإجراءات التي سوف تتبع مع البعثة المسافرة إلى طوكيو وماذا يمكن فعله للحفاظ على اللاعبين والأجهزة الفنية، وأهمية أن يكون هناك استعدادات طبية على أعلى مستوى تناسب أهمية الحدث.



وشدد، أخشى أن تسافر البعثة إلى طوكيو، ويحدث ما لا نتمناه جميعا، بتعرض أي لاعب او أكثر للإصابة بكورونا هناك ما يضعنا كدولة في أزمة نحن في غنى عنها، لما لذلك من أثار سلبية ستحدث على كافة المستويات.

وأضاف إمام الموهوبين، نريد أيضا أن نعرف الكيفية التي يتم بها تجهيزات ما قبل السفر سواء من الناحية الطبية أو الفنية أيضا، وما نوع الاحتكاكات التي يستعد من خلالها اللاعبين للمنافسات الأولمبية لضمان تحقيق ميداليات بأسم مصر، خاصة وأن جميع الفرق واللاعبين المؤهلين لم يخوضوا أي حتكاكات بسبب عائق السفر خارجيا نظرا لظروف كورونا، ومن ثم يحتاج الاستعداد لرؤية مختلفة تعيد تجهيز هؤلاء اللاعبين على أعلى مستوى لضمان تحقيق الميداليات في الأولمبياد.