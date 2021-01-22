شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 21 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم شهدت الهديد من الأحداث الهامة التي يأتي في مقدمتها فوز الفريق المُثير على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز. ونرصد في سياق التقرير التالي أهم أخبار الأهلي اليوم:

ريمونتادا "الدكة" ترفض السقوط وتقود الأهلي لافتراس الذئاب 3 -2

جح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه، ثم سيف الدين الجزيري، فيما سجل ثلاثية الأهلي، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

ويرتفع رصيد الأهلى إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري" مؤقتا" من الزمالك الذي سيلعب مع أسوان يوم السبت المقبل في الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجحت دكة بدلاء الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذئاب الجبل، ليستعيد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.

القيعي للمعترضين على تخفيض عقوبة الشناوي: لماذا الصمت أمام وادي ورمضان صبحى؟

تعجب المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، من اعتراض البعض على تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، والذي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنية، قبل أن يتم تخفيضها إلى مباراة واحدة وغرامة مالية 50 ألف جنية، وقال القيعي عبر برنامج "ملك وكتابة": العودة للحق فضيلة ولكنها قلبت في مصر إلى خطيئة، الشناوي بسبب التوصية المتسرعة تعرض لعقوبة الإيقاف 4 مباريات، والكل كان يرى أن مصير هذه العقوبة مصيرها التخفيض لأنها غير منطقية، والمفروض أن اتحاد الكرة عندما يعود عن موقفه نقول له شكراً على العودة للحق، ولكن فوجئنا بموقف غريب، ونفس الذين قالوا أن العقوبة غير عادلة، هم من عادوا بعد تخفيفها وقالوا كيف يتم تخفيضها.