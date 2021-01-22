كواليس ريمونتادا الأهلى أمام المقاولون × 8 مشاهد

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القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الأهلى والمقاولون، التى جمعت الفريقين مساء، اليوم، الخميس على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز العديد من الكواليس، والتى يأتى على رأسها صدمة محمود الخطيب، رئيس النادى وانفعال موسيمانى المدير الفني بعد تقدم الذئاب قبل أن ينتهى اللقاء بفوز الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين.

احتفل المشجع الأهلاوى المعروف أمح الدولى رقصا بهدف محمد مجدى "قفشة" الثالث في شباك المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

التقطت عدسة ”الخليج 365” لحظة صدمة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وانفعال موسيمانى المدير الفني بعد تقدم المقاولون على المارد الأحمر بثنائية في المباراة التى انتهت بفوز أبناء التتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حرص ناصر ماهر لاعب الأهلى، على مساندة فريقه أمام المقاولون من المدرجات، في المباراة التي أقيمت على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

هاجمت جماهير الأهلى المتواجدة فى الاستاد حكم مباراة فريقهم أمام المقاولون بسبب الاعتراض على بعض قراراته خصوصا بعد إلغائه ركلة جزاء للفريق الأحمر، كما تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى حوار جانبى مع الحكم عقب انتهاء الشوط الأول.

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.