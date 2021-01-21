شكرا لقرائتكم خبر عن قصوا شريط أهدافهم مع الأهلي بالدوري في مرمى زملاء الأمس.. ‏طاهر ليس الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بتسديدة قوية ومتقنة كانت بمثابة أول قطرة في الغيث لجماهير النادي الأهلي خلال مواجهة المقاولون المثيرة، افتتح طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأحمر أهدافه بالدوري الممتاز بقميص أبناء التتش مقلصاً الفارق إلى هدف وحيد قبل أن ينجح الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة في تسجيل هدفين أخرين يمنحا الأهلي النقاط الثلاثة والافلات من فخ الذئاب بـ"ريمونتادا" مجنونة.

الأهلي تفوق على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين بلقاء الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز وتصدر جدول ترتيب المسابقة بشكل مؤقت.

عودة إلى طاهر محمد طاهر، والذي سجل أول أهدافه في الدوري مع الأهلي خلال مباراة زملاء الأمس، فريقه السابق المقاولون العرب، علماً بأنه افتتح سجله التهديفي بشكل عام مع فريقه الجديد في لقاء سونيديدب بطل النيجر.

وسبق طاهر نجمين بالألفية الحالية افتتحا سجلهما التهديفي مع الأهلي في الدوري في شباك ناديهم السابق، وعلى رأسهما النجم محمد أبوتريكة، والذي قص شريط أهدافه مع المارد الأحمر بالدوري الممتاز في مواجهة شواكيش الترسانة، علماً بانه افتتح أهدافه بشكل عام بإحراز هدفين في مرمى طنطا بلقاء كأس مصر.

حسين الشحات، جناح الأهلي الحالي، كان على موعد مع زيارة شباك فريقه السابق مصر المقاصة ليدون أول أهدافه بقميص الأهلي وذلك في مباراة الطرفين بالدوري الممتاز موسم 2018-2019.