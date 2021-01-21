شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور معلقاً على فوز الأهلي في مباراة المقاولون: الحكم نجم ‏والنحاس غايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الاعلامي خالد الغندور، نجم فريق الزمالك السابق، على مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز والتحي حسمها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بمنافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "الاهلي افضل في الشوط الثاني و عماد النحاس غاب في الشوط الثاني والحكم نجم اللقاء و وأعطى لكل فريق حقه".

وكان محمود ناجي قد أدارة مباراة الليلة التي جمعت الأهلي بالمقاولون العرب.

واستطاع الأهلي تحويل تأخره أمام المقاولون العرب بهدفين إلى انتصار بالثلاثة في شوط المباراة الثاني.