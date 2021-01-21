شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. مارين شيجو رجل مباراة كرواتيا و البحرين والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد مارين شيجو حارس مرمى منتخب كرواتيا جائزة رجل المباراة التي جمعت المنتخب الكرواتى مع نظيره البحرين في مباريات المجموعة الثانية من الدور الرئيسى ببطولة العال لكرة اليد ، والتي انتهت بفوز كرواتيا 18\28 .

وجاء حصد الحارس اللقب بعد مساهمته في فوز فريقه ، و التربع على صدارة المجموعة الثانية مؤقتاً قبل ختام الجولة ، وفقا للإحصائيات التي اسفرت عنها المباراة .

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب كرواتيا والبحرين كلٍ من منتخب الدنمارك وقطر الذان يتواجهات في ختام مباريات الجولة، فضلاً عن منتخبي الأرجنتين واليابان.

نجح منتخب كرواتا في الفوز على البحرين بمباريات المجموعة الثانية من الدور الرئيسى من بطولة العالم لليد بنتيجة 18\28 ، بفارق 10 اهداف ، ليواصل منتخب كرواتيا تقديم عروضه القوية في البطولة ، واعتلى بهذا الانتصار المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما واصل المنتخب البحريني تذيل المجموعة بلا رصيد.