شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى يسجل هدفا من 96 مترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب توم كينج حارس نيوبورت كاونتي اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عندما سدد ركلة مرمى أسفرت عن هدف في مباراة بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم على أرض تشيلتنهام تاون، لتسجل كأطول تسديدة تسفر عن هدف على الإطلاق.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي في الدقيقة 12 عندما وضع كينج الكرة في منطقة الست ياردات وأطلق تسديدة قوية وطويلة ارتطمت بالأرض قبل منطقة جزاء المنافس لتسقط في المرمى أعلى رأس جوشوا جريفيث حارس تشيلتنهام تاون.

وصادقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على الرقم القياسي اليوم الخميس، إذ قطعت الكرة مسافة 105 ياردات (96.01 متر) لتحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله أسمير بيجوفيتش حارس مرمى ستوك سيتي السابق، بهدفه في مرمى ساوثامبتون عام 2013.

وقال كينج لموقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد بالتأكيد لأنني لم أقصد فعل ذلك. متأكد أنه سيتم الحديث عن هذا الهدف لفترة طويلة قادمة، لذلك أنا فخور ومتأكد أن عائلتي ستكون فخورة للغاية أيضاً".