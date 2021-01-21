تعرف على موقف لاعبى ريال مدريد من إقالة زيدان

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف لاعبي ريال مدريد من شائعات إقالة الفرنسي زين الدين زيدان، من تدريب الفريق الملكي.

كان زيدان تعرض لضربتين متتاليتين بعدما خسر لقب السوبر الإسباني أمام أتلتيك بلباو بنصف النهائي، بالإضافة لتوديع كأس الملك من دور الـ32 أمام أحد فرق الدرجة الثالثة.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن اللاعبين الكبار في غرفة ملابس ريال مدريد، يعتقدون أنه من الخطأ صدور قرار بإقالة زيدان الآن.

وأشارت إلى أن زيدان، لا يزال يحظى بدعم كامل من اللاعبين الكبار، وهم: سيرجيو راموس، ولوكا مودريتش، وكريم بنزيما، ورافاييل فاران، وكاسيميرو وتوني كروس.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو صاحب الصدارة.